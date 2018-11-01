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Регистрация доменов

Регистрация домена в Украине – просто, быстро, недорого

Хостинг-провайдер CityHost является официальным регистратором доменов, у нас вы можете купить доменное имя в более, чем 280 зонах. 

Регистрируем домен и хостинг на ваше имя. В нашей панели управления вы создаете профиль владельца доменного имени, который позволяет доказать право собственности на имя вашего сайта. К примеру, даже если домен для вас покупает и администрирует веб мастер - официальным владельцем остаетесь только вы. Это позволяет избежать недоразумений, связанных со сменой администраторов сайта.

Не накручиваем цены. Если вы решили зарегистрировать доменное имя у нас - вы однозначно экономите, ведь наши домены одни из самых дешевых. Мы делаем максимально доступными для вас также имена в самых популярных доменных зонах, а если вы хотите перенести к нам домен от другого регистратора - то стоимость становится еще ниже. Акции и скидки на покупку доменных имен у нас не заканчиваются никогда.

Упрощаем процедуру регистрации. Покупка доменного имени у нас максимально проста и прозрачна. Чтобы стать владельцем домена - проверьте доступен ли он, укажите свои контактные данные и выполните оплату. Домен будет доступен для использования уже через 5 минут. В нашей панели управления вы можете связать свой домен с хостингом CityHost или же указать DNS сервера любого другого хостинг провайдера.

Как выбрать и купить домен 

Выбор домена. При выборе доменного имени вы можете учитывать продаваемый товар или услугу, название компании или бренда, или целую ключевую фразу, подобранную seo-специалистом чтобы сайт было проще продвигать в поисковой системе.  Какой вариант названия вы бы ни выбрали, ваше идеальное доменное имя должно:

- легко запоминаться, произноситься и восприниматься на слух;

- не быть слишком длинным - постарайтесь вместить максимум два слова;

- не содержать цифр и дефисов - это дополнительная информация, которую вынуждены будут запоминать пользователи;

- не вызывать разночтений в случае спорной транслитерации русских и украинских названий (например ts или z, kh или h, k или ck, и т.д.).

Проверка домена. Если вы уже придумали подходящее имя - необходимо проверить домен на доступность. Для этого в форме поиска вверху этой страницы введите имя сайта и выберите нужную категорию доменных зон - популярные, украинские, международные, тематические. Наша система совершит проверку и подбор домена в выбранных зонах. В результате вы увидите список доступных для регистрации доменных имен, а также уже занятые доменные зоны.

Регистрация домена. Подбор домена завершен и можно оформлять заказ. Для этого в форме регистрации необходимо указать ФИО или название компании (для юридических лиц), номер телефона и email. Вводите только достоверную информацию – это будет залогом того, что вы всегда сможете подтвердить владение доменным именем.

Обратите внимание! Если реальный владелец домена не совпадает с регистрирующим лицом (например, веб-мастер регистрирует домен для заказчика) - на следующем шаге регистрации снимите галочку “Регистрировать домен на данные, указанные при регистрации” и после входа в панель управления создайте новый профиль.

Оплата. Совершите оплату выбранного доменного имени удобным для вас способом и домен станет доступен для использования через несколько минут. 

 

Покупка и управление доменами - это легко!

Мгновенная регистрация доменов

Мгновенная регистрация доменов

В 1 клик настройка HTTP - переадресации

В 1 клик настройка HTTP - переадресации

Полная автоматизация в управлении доменами и хостингом

Полная автоматизация в управлении доменами и хостингом

Система напоминаний о необходимости продления услуг

Система напоминаний о необходимости продления услуг по sms и e-mail

Техническая поддержка и консультация

Техническая поддержка и консультация

Возможность смены владельца домена

Возможность смены владельца домена

Почему стоит регистрировать домен и хостинг с CityHost

Официальный регистратор

С 2004 года CityHost является регистратором национальных доменных зон

Регистрируем домены на ваше имя

Вы являетесь полноправным владельцем доменного имени и распоряжаетесь им на свое усмотрение

Свобода выбора хостинга

Панель управления дает вам полный контроль над управлением домена, вы можете направить его на любой хостинг

Почему стоит регистрировать домен и хостинг с CityHost

Пользуясь нашими услугами вы получаете накопительную скидку от 2 до 15%

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Что вы получаете, купив домен в CityHost

  • Простое управление услугами.
    Панель управления  - наша собственная разработка. В ней мы предусмотрели широкий спектр функциональных возможностей для управления доменом. Интерфейс максимально прост, удобен  и интуитивно понятен. Панель постоянно совершенствуется, облегчая работу в ней для наших клиентов.
     
  • Автоматизация оплаты.
    За поиском новых клиентов, ускорением сайта и созданием качественного контента можно совершенно забыть о том, что пора оплатить домен. И из-за такой оплошности можно потерять не только доход, который вам приносит сайт, но и новых клиентов. Чтобы этого не произошло, включите автопродление в панели управления, отметив чекбокс с буквой А возле домена. Ну и, конечно, убедитесь, что на внутреннем счете достаточно средств.
     
  • Уведомления о необходимости оплаты.
    С нами вы не забудете о продлении домена и хостинга. Мы понимаем как важен каждый день работы сайта и поэтому заранее предупреждаем о необходимости оплаты следующего периода услуги. Вы получите смс-уведомление, а также письмо на адрес электронной почты, указанный при регистрации на нашем сайте.
     
  • Возможность заказа сертификата на домен.
    В таком документе указываются данные владельца доменного имени, дата и срок регистрации. Сертификат выдается  от имени регистратора доменов CityHost. Для чего он нужен? Например, если вы создаете сайты для своих клиентов, вручите такой документ заказчику, в качестве подарка. Стоит он недорого, а для владельца нового сайта будет символически свидетельствовать о старте бизнеса  и покажет вас профессионалом, который в работе уделяет внимание деталям.
     
Проверить домен

Что такое домен

Домен – это буквенно-символьно-цифровой идентификатор сайта. Посмотрите на адресную строку браузера – между протоколом передачи данных https:// и первой косой чертой (слэшем) и указан веб-адрес. Например, cityhost.ua. Состоит доменное имя из нескольких уровней - домен верхнего уровня, второго уровня, третьего уровня.

  • Что такое домен верхнего уровня TLD. Единственный уровень, который невозможно изменить. Он может указывать на принадлежность сайта к государству (.ua – Украина, .ru – Россия), типу организации (.com – коммерческая, .org – некоммерческая) или его тематике (.dating – вебсайт знакомств, .game – портал игровой тематики).
  • Что такое домен второго уровня SLD. Эту часть вы придумываете самостоятельно и указываете при регистрации. Чаще всего SLD идентичен названию бизнеса – это делается, чтобы облегчить пользователям его поиск в Сети.
  • Что такое домен третьего уровня. Также он называется поддоменом (субдоменом). Используется в ситуациях, когда одной из категорий сайта необходимо присвоить уникальный адрес. Например, это может быть блог сайта, форум, страница сервисной поддержки и т.п.

 

Как работают домены

Интернет – сеть, состоящая из более миллиарда сайтов. Для идентификации каждого из них используется набор из четырех блоков цифр, который называется IP-адресом. Например, 77.120.99.39. Но запомнить такую цифровую комбинацию сложно. Чтобы решить эту проблему и были придуманы адреса вебсайтов, а также связывающая их с IP DNS-система.
Если собираетесь зарегистрировать домен, наверняка будет интересно узнать принцип его работы:

  1. Пользователь вводит в адресной строке веб-обозревателя адрес, сообщая DNS-серверу хостера, что хочет получить к нему доступ.
  2. DNS-сервер запускает команду «проверить домен в базе». Если его там нет – он передаёт эстафету другому серверу и тот выполняет ту же процедуру – поиск адреса вебсайта в базе данных.
  3. После того, как информация найдена, DNS-сервер отправляет запрос серверу, на котором лежат файлы вебсайта.
  4. Сервер обрабатывает полученную информацию и отображает в браузере запрошенную страницу.

Регистрация домена – важный этап создания сайта, без которого онлайн-ресурс не станет доступен пользователям. Но не менее важен сервер, на котором будут храниться файлы web-сайта – параллельно с заказом адреса для него, арендуйте хостинг. После этого останется связать их воедино, прописав в DNS-зоне A-записи хостинга. Для упрощения этой процедуры рекомендуем купить домен и хостинг у одной компании – так все действия будут выполняться в единой панели управления, что заметно сэкономит время.

Зачем регистрировать домен

Основная причина в том, что без него не получится сделать веб сайт доступным для просмотра пользователям. Если вы только учитесь создавать сайты, то покупка доменного имени может быть не обязательной - свой ресурс вы можете разместить на локальном сервере. Но когда вы захотите, чтобы созданный веб проект был онлайн и другие пользователи могли его посещать, тогда его адрес (доменное имя) и хостинг (размещение файлов сайта на сервере хостинг-провайдера) – это первое, во что нужно вложить деньги.

Используйте регистрацию домена с максимальной выгодой для себя  - создавайте имя сайта похожее на название вашего бренда, товара или услуги. Возможно, оригинально придуманное имя сайта и станет в дальнейшем вашим брендом, который будет привлекать внимание и способствовать росту узнаваемости.

Обратите внимание: при регистрации вам необходимо корректно указать свою персональную информацию. Эта процедура очень важна, поскольку внесенная информация – прямое доказательство того, что вы – владелец. 

Какие бывают домены

Существует три вида имен первого уровня и каждое из них лучше использовать для определённой группы вебсайтов:

  • Национальные (ccTLD). Могут использоваться для имен вебсайтов компаний, которые ведут деятельность на территории той или иной страны. Например, .ua – для доменов компаний, зарегистрированных в Украине. Важно: купить домен в указанной зоне можно только предварительно зарегистрировав торговую марку.
  • Региональные. Используются для блогов, развлекательных и информационных порталов, интернет-магазинов, тематика которых относится к определённому региону. Например, .kiev.ua – регистрация домена в этой зоне подходит для веб-сайтов компаний, продающих товары или предоставляющих услуги в Киеве.
  • Общие (gTLD). Ранее эта зона применялась для определения онлайн-ресурсов конкретного типа бизнеса – .com – вебсайты коммерческих предприятий, .org – онлайн-ресурсы некоммерческих организаций. Сейчас такой привязки нет – купить домен gTLD можно независимо от типа сайта.
  • Тематические. Эта зона идентифицирует вебсайты конкретной тематики. Например, .coffee – информационные или коммерческие онлайн-ресурсы компаний, связанных с кофе. Проверить домен в этой зоне на доступность и приобрести его можно с помощью формы в верхней части этой страницы, предварительно отметив чекбокс «Тематические».

Если домен зарегистрирован, можно ли его сменить в дальнейшем

Если ранее купленное имя веб сайта по какой-то причине вам больше не подходит - сначала проверьте свободно ли новое имя, которое вас интересует, и закажите его. Затем выполните перенос сайта на новый веб-адрес, перенаправьте на него URL со старого. Последний шаг безболезненного переноса веб сайта на новый адрес – оповещение поисковых систем. Эта делается в панели вебмастера Google, Bing и Yandex.
Обратите внимание: советуем перед покупкой проверить историю домена – возможно, ранее он принадлежал другому владельцу и уже имеет определенный уровень репутации для поисковых систем.

На какой минимальный срок можно зарегистрировать домен

Минимальный период регистрации – один год. При этом, максимальный срок, согласно предписаниям международной корпорации ICANN, составляет 10 лет. Если собираетесь сделать заказ в CityHost - в нашей панели управленя доступна функция продления, вы сможете выбрать необходимый вам срок. Кроме того, есть возможность включить автопродление – такая опция обезопасит от того, что вы забудете оплатить услугу и ваш интернет-магазин, блог или новостной портал станет недоступен для посещения.
Важно: по мнению многих SEO-специалистов лучше зарегистрировать домен как минимум на 5 лет – так вы покажете поисковикам свои серьезные намерения и долгосрочные планы по развитию сайта.

Что делать, если хотели заказать домен, а он занят?

Если после проверки домена на доступность выяснилось, что он уже занят - предлагаем вам три варианта выхода из этой ситуации.

  • Попробовать договориться с владельцем. Проверьте работает ли сайт по этому адресу. Если нет - если большая вероятность того, что он не нужен владельцу и он сможет просто передать его вам без каких-либо сложностей. Если сайт все же работает  и является к тому же коммерческим - скорее всего придется поторговаться, но все же этот вариант остается реальным. Владельца домена вы можете узнать с помощью базы Whois. При проверке домена на нашем сайте, напротив занятого домена вы увидите кнопку перехода в данную базу.
  • Заказать имя в другой зоне. Например, если планировали купить имя mysite.info, а он уже кем-то занят, проверьте, свободен ли mysite.net.
  • Дополнить имя ключевым словом. Представим ситуацию: вы владеете фирмой Example, продаете смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и решили сделать покупку подходящего имени example.com, но оно оказалось занято. В таком случае рассмотрите вариант example-gadget.com или device-example.shop.
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