Регистрация доменов

Регистрация домена в Украине – просто, быстро, недорого
Хостинг-провайдер CityHost является официальным регистратором доменов, у нас вы можете купить доменное имя в более, чем 280 зонах.
Регистрируем домен и хостинг на ваше имя. В нашей панели управления вы создаете профиль владельца доменного имени, который позволяет доказать право собственности на имя вашего сайта. К примеру, даже если домен для вас покупает и администрирует веб мастер - официальным владельцем остаетесь только вы. Это позволяет избежать недоразумений, связанных со сменой администраторов сайта.
Не накручиваем цены. Если вы решили зарегистрировать доменное имя у нас - вы однозначно экономите, ведь наши домены одни из самых дешевых. Мы делаем максимально доступными для вас также имена в самых популярных доменных зонах, а если вы хотите перенести к нам домен от другого регистратора - то стоимость становится еще ниже. Акции и скидки на покупку доменных имен у нас не заканчиваются никогда.
Упрощаем процедуру регистрации. Покупка доменного имени у нас максимально проста и прозрачна. Чтобы стать владельцем домена - проверьте доступен ли он, укажите свои контактные данные и выполните оплату. Домен будет доступен для использования уже через 5 минут. В нашей панели управления вы можете связать свой домен с хостингом CityHost или же указать DNS сервера любого другого хостинг провайдера.
Как выбрать и купить домен
Выбор домена. При выборе доменного имени вы можете учитывать продаваемый товар или услугу, название компании или бренда, или целую ключевую фразу, подобранную seo-специалистом чтобы сайт было проще продвигать в поисковой системе. Какой вариант названия вы бы ни выбрали, ваше идеальное доменное имя должно:
- легко запоминаться, произноситься и восприниматься на слух;
- не быть слишком длинным - постарайтесь вместить максимум два слова;
- не содержать цифр и дефисов - это дополнительная информация, которую вынуждены будут запоминать пользователи;
- не вызывать разночтений в случае спорной транслитерации русских и украинских названий (например ts или z, kh или h, k или ck, и т.д.).
Проверка домена. Если вы уже придумали подходящее имя - необходимо проверить домен на доступность. Для этого в форме поиска вверху этой страницы введите имя сайта и выберите нужную категорию доменных зон - популярные, украинские, международные, тематические. Наша система совершит проверку и подбор домена в выбранных зонах. В результате вы увидите список доступных для регистрации доменных имен, а также уже занятые доменные зоны.
Регистрация домена. Подбор домена завершен и можно оформлять заказ. Для этого в форме регистрации необходимо указать ФИО или название компании (для юридических лиц), номер телефона и email. Вводите только достоверную информацию – это будет залогом того, что вы всегда сможете подтвердить владение доменным именем.
Обратите внимание! Если реальный владелец домена не совпадает с регистрирующим лицом (например, веб-мастер регистрирует домен для заказчика) - на следующем шаге регистрации снимите галочку “Регистрировать домен на данные, указанные при регистрации” и после входа в панель управления создайте новый профиль.
Оплата. Совершите оплату выбранного доменного имени удобным для вас способом и домен станет доступен для использования через несколько минут.
Покупка и управление доменами - это легко!
Мгновенная регистрация доменов
В 1 клик настройка HTTP - переадресации
Полная автоматизация в управлении доменами и хостингом
Система напоминаний о необходимости продления услуг по sms и e-mail
Техническая поддержка и консультация
Возможность смены владельца домена
Отзывы клиентов CityHost
Почему стоит регистрировать домен и хостинг с CityHost
Официальный регистратор
С 2004 года CityHost является регистратором национальных доменных зон
Регистрируем домены на ваше имя
Вы являетесь полноправным владельцем доменного имени и распоряжаетесь им на свое усмотрение
Свобода выбора хостинга
Панель управления дает вам полный контроль над управлением домена, вы можете направить его на любой хостинг
Пользуясь нашими услугами вы получаете накопительную скидку от 2 до 15%Узнать больше
Что вы получаете, купив домен в CityHost
- Простое управление услугами.
Панель управления - наша собственная разработка. В ней мы предусмотрели широкий спектр функциональных возможностей для управления доменом. Интерфейс максимально прост, удобен и интуитивно понятен. Панель постоянно совершенствуется, облегчая работу в ней для наших клиентов.
- Автоматизация оплаты.
За поиском новых клиентов, ускорением сайта и созданием качественного контента можно совершенно забыть о том, что пора оплатить домен. И из-за такой оплошности можно потерять не только доход, который вам приносит сайт, но и новых клиентов. Чтобы этого не произошло, включите автопродление в панели управления, отметив чекбокс с буквой А возле домена. Ну и, конечно, убедитесь, что на внутреннем счете достаточно средств.
- Уведомления о необходимости оплаты.
С нами вы не забудете о продлении домена и хостинга. Мы понимаем как важен каждый день работы сайта и поэтому заранее предупреждаем о необходимости оплаты следующего периода услуги. Вы получите смс-уведомление, а также письмо на адрес электронной почты, указанный при регистрации на нашем сайте.
- Возможность заказа сертификата на домен.
В таком документе указываются данные владельца доменного имени, дата и срок регистрации. Сертификат выдается от имени регистратора доменов CityHost. Для чего он нужен? Например, если вы создаете сайты для своих клиентов, вручите такой документ заказчику, в качестве подарка. Стоит он недорого, а для владельца нового сайта будет символически свидетельствовать о старте бизнеса и покажет вас профессионалом, который в работе уделяет внимание деталям.
Что такое домен
Домен – это буквенно-символьно-цифровой идентификатор сайта. Посмотрите на адресную строку браузера – между протоколом передачи данных https:// и первой косой чертой (слэшем) и указан веб-адрес. Например, cityhost.ua. Состоит доменное имя из нескольких уровней - домен верхнего уровня, второго уровня, третьего уровня.
- Что такое домен верхнего уровня TLD. Единственный уровень, который невозможно изменить. Он может указывать на принадлежность сайта к государству (.ua – Украина, .ru – Россия), типу организации (.com – коммерческая, .org – некоммерческая) или его тематике (.dating – вебсайт знакомств, .game – портал игровой тематики).
- Что такое домен второго уровня SLD. Эту часть вы придумываете самостоятельно и указываете при регистрации. Чаще всего SLD идентичен названию бизнеса – это делается, чтобы облегчить пользователям его поиск в Сети.
- Что такое домен третьего уровня. Также он называется поддоменом (субдоменом). Используется в ситуациях, когда одной из категорий сайта необходимо присвоить уникальный адрес. Например, это может быть блог сайта, форум, страница сервисной поддержки и т.п.
Как работают домены
Интернет – сеть, состоящая из более миллиарда сайтов. Для идентификации каждого из них используется набор из четырех блоков цифр, который называется IP-адресом. Например, 77.120.99.39. Но запомнить такую цифровую комбинацию сложно. Чтобы решить эту проблему и были придуманы адреса вебсайтов, а также связывающая их с IP DNS-система.
Если собираетесь зарегистрировать домен, наверняка будет интересно узнать принцип его работы:
- Пользователь вводит в адресной строке веб-обозревателя адрес, сообщая DNS-серверу хостера, что хочет получить к нему доступ.
- DNS-сервер запускает команду «проверить домен в базе». Если его там нет – он передаёт эстафету другому серверу и тот выполняет ту же процедуру – поиск адреса вебсайта в базе данных.
- После того, как информация найдена, DNS-сервер отправляет запрос серверу, на котором лежат файлы вебсайта.
- Сервер обрабатывает полученную информацию и отображает в браузере запрошенную страницу.
Регистрация домена – важный этап создания сайта, без которого онлайн-ресурс не станет доступен пользователям. Но не менее важен сервер, на котором будут храниться файлы web-сайта – параллельно с заказом адреса для него, арендуйте хостинг. После этого останется связать их воедино, прописав в DNS-зоне A-записи хостинга. Для упрощения этой процедуры рекомендуем купить домен и хостинг у одной компании – так все действия будут выполняться в единой панели управления, что заметно сэкономит время.
Зачем регистрировать домен
Основная причина в том, что без него не получится сделать веб сайт доступным для просмотра пользователям. Если вы только учитесь создавать сайты, то покупка доменного имени может быть не обязательной - свой ресурс вы можете разместить на локальном сервере. Но когда вы захотите, чтобы созданный веб проект был онлайн и другие пользователи могли его посещать, тогда его адрес (доменное имя) и хостинг (размещение файлов сайта на сервере хостинг-провайдера) – это первое, во что нужно вложить деньги.
Используйте регистрацию домена с максимальной выгодой для себя - создавайте имя сайта похожее на название вашего бренда, товара или услуги. Возможно, оригинально придуманное имя сайта и станет в дальнейшем вашим брендом, который будет привлекать внимание и способствовать росту узнаваемости.
Обратите внимание: при регистрации вам необходимо корректно указать свою персональную информацию. Эта процедура очень важна, поскольку внесенная информация – прямое доказательство того, что вы – владелец.
Существует три вида имен первого уровня и каждое из них лучше использовать для определённой группы вебсайтов:
- Национальные (ccTLD). Могут использоваться для имен вебсайтов компаний, которые ведут деятельность на территории той или иной страны. Например, .ua – для доменов компаний, зарегистрированных в Украине. Важно: купить домен в указанной зоне можно только предварительно зарегистрировав торговую марку.
- Региональные. Используются для блогов, развлекательных и информационных порталов, интернет-магазинов, тематика которых относится к определённому региону. Например, .kiev.ua – регистрация домена в этой зоне подходит для веб-сайтов компаний, продающих товары или предоставляющих услуги в Киеве.
- Общие (gTLD). Ранее эта зона применялась для определения онлайн-ресурсов конкретного типа бизнеса – .com – вебсайты коммерческих предприятий, .org – онлайн-ресурсы некоммерческих организаций. Сейчас такой привязки нет – купить домен gTLD можно независимо от типа сайта.
- Тематические. Эта зона идентифицирует вебсайты конкретной тематики. Например, .coffee – информационные или коммерческие онлайн-ресурсы компаний, связанных с кофе. Проверить домен в этой зоне на доступность и приобрести его можно с помощью формы в верхней части этой страницы, предварительно отметив чекбокс «Тематические».
Если домен зарегистрирован, можно ли его сменить в дальнейшем
Если ранее купленное имя веб сайта по какой-то причине вам больше не подходит - сначала проверьте свободно ли новое имя, которое вас интересует, и закажите его. Затем выполните перенос сайта на новый веб-адрес, перенаправьте на него URL со старого. Последний шаг безболезненного переноса веб сайта на новый адрес – оповещение поисковых систем. Эта делается в панели вебмастера Google, Bing и Yandex.
Обратите внимание: советуем перед покупкой проверить историю домена – возможно, ранее он принадлежал другому владельцу и уже имеет определенный уровень репутации для поисковых систем.
На какой минимальный срок можно зарегистрировать домен
Минимальный период регистрации – один год. При этом, максимальный срок, согласно предписаниям международной корпорации ICANN, составляет 10 лет. Если собираетесь сделать заказ в CityHost - в нашей панели управленя доступна функция продления, вы сможете выбрать необходимый вам срок. Кроме того, есть возможность включить автопродление – такая опция обезопасит от того, что вы забудете оплатить услугу и ваш интернет-магазин, блог или новостной портал станет недоступен для посещения.
Важно: по мнению многих SEO-специалистов лучше зарегистрировать домен как минимум на 5 лет – так вы покажете поисковикам свои серьезные намерения и долгосрочные планы по развитию сайта.
Если после проверки домена на доступность выяснилось, что он уже занят - предлагаем вам три варианта выхода из этой ситуации.
- Попробовать договориться с владельцем. Проверьте работает ли сайт по этому адресу. Если нет - если большая вероятность того, что он не нужен владельцу и он сможет просто передать его вам без каких-либо сложностей. Если сайт все же работает и является к тому же коммерческим - скорее всего придется поторговаться, но все же этот вариант остается реальным. Владельца домена вы можете узнать с помощью базы Whois. При проверке домена на нашем сайте, напротив занятого домена вы увидите кнопку перехода в данную базу.
- Заказать имя в другой зоне. Например, если планировали купить имя mysite.info, а он уже кем-то занят, проверьте, свободен ли mysite.net.
- Дополнить имя ключевым словом. Представим ситуацию: вы владеете фирмой Example, продаете смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и решили сделать покупку подходящего имени example.com, но оно оказалось занято. В таком случае рассмотрите вариант example-gadget.com или device-example.shop.
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