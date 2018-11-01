Регистрация доменов

Регистрация домена в Украине – просто, быстро, недорого

Хостинг-провайдер CityHost является официальным регистратором доменов, у нас вы можете купить доменное имя в более, чем 280 зонах.

Регистрируем домен и хостинг на ваше имя. В нашей панели управления вы создаете профиль владельца доменного имени, который позволяет доказать право собственности на имя вашего сайта. К примеру, даже если домен для вас покупает и администрирует веб мастер - официальным владельцем остаетесь только вы. Это позволяет избежать недоразумений, связанных со сменой администраторов сайта.

Не накручиваем цены. Если вы решили зарегистрировать доменное имя у нас - вы однозначно экономите, ведь наши домены одни из самых дешевых. Мы делаем максимально доступными для вас также имена в самых популярных доменных зонах, а если вы хотите перенести к нам домен от другого регистратора - то стоимость становится еще ниже. Акции и скидки на покупку доменных имен у нас не заканчиваются никогда.

Упрощаем процедуру регистрации. Покупка доменного имени у нас максимально проста и прозрачна. Чтобы стать владельцем домена - проверьте доступен ли он, укажите свои контактные данные и выполните оплату. Домен будет доступен для использования уже через 5 минут. В нашей панели управления вы можете связать свой домен с хостингом CityHost или же указать DNS сервера любого другого хостинг провайдера.

Как выбрать и купить домен

Выбор домена. При выборе доменного имени вы можете учитывать продаваемый товар или услугу, название компании или бренда, или целую ключевую фразу, подобранную seo-специалистом чтобы сайт было проще продвигать в поисковой системе. Какой вариант названия вы бы ни выбрали, ваше идеальное доменное имя должно:

- легко запоминаться, произноситься и восприниматься на слух;

- не быть слишком длинным - постарайтесь вместить максимум два слова;

- не содержать цифр и дефисов - это дополнительная информация, которую вынуждены будут запоминать пользователи;

- не вызывать разночтений в случае спорной транслитерации русских и украинских названий (например ts или z, kh или h, k или ck, и т.д.).

Проверка домена. Если вы уже придумали подходящее имя - необходимо проверить домен на доступность. Для этого в форме поиска вверху этой страницы введите имя сайта и выберите нужную категорию доменных зон - популярные, украинские, международные, тематические. Наша система совершит проверку и подбор домена в выбранных зонах. В результате вы увидите список доступных для регистрации доменных имен, а также уже занятые доменные зоны.

Регистрация домена. Подбор домена завершен и можно оформлять заказ. Для этого в форме регистрации необходимо указать ФИО или название компании (для юридических лиц), номер телефона и email. Вводите только достоверную информацию – это будет залогом того, что вы всегда сможете подтвердить владение доменным именем.

Обратите внимание! Если реальный владелец домена не совпадает с регистрирующим лицом (например, веб-мастер регистрирует домен для заказчика) - на следующем шаге регистрации снимите галочку “Регистрировать домен на данные, указанные при регистрации” и после входа в панель управления создайте новый профиль.

Оплата. Совершите оплату выбранного доменного имени удобным для вас способом и домен станет доступен для использования через несколько минут.